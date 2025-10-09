Novel Coreが＜BMSG FES’25＞でパフォーマンスした楽曲の過去ライブ映像を10月から11月にかけて自身のYouTubeチャンネル”にて順次公開することを発表した。第1弾となる本日は、1月14日リリースの最新アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』豪華盤に収録予定の「“BACK TO AGF” TOUR 2025（2025.07.27）at CLUB CITTA’」公演の映像から、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITSと共にオープニングを飾った「A GREAT FOOL」を先行公開。