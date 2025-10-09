無事におやつを食べられるのか……！？ YouTubeチャンネル「子猫のキキが紙袋からおやつをもらう！Sleet kitten」では、おやつを取ろうと奮闘する子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて賢いね！」の声が続出しました。小さな穴に頭を突っ込んで…注目を集めたのは「子猫のキキが紙袋からおやつをもらう！Sleet kitten」という動画。子猫の「キキ」が、紙袋に入れられたおやつを一生懸命取ろうとしているシー