改めて開かれる公明党の中央幹事会へ出席するため、党本部に入る斉藤代表＝9日夜、東京都新宿区公明党の斉藤鉄夫代表は連立の是非について、10日に会談する自民党の高市早苗総裁からの企業・団体献金規制に関する回答を踏まえて最終判断する。斉藤氏が9日の全国県代表協議会で地方議員らに説明。十分な回答が得られなければ首相指名選挙で高市氏に投票しないと述べ、連立解消もあり得るとの考えを示した。高市氏は9日夜のNHK番組