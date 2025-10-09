公明党は今夜、国会議員と地方組織の幹部を集めた会合を開き、自民党との連立協議をめぐって意見を交わしました。出席者からは連立の離脱について賛否の声があがりました。公明党は今夜、都内にある党の施設で国会議員と地方組織の幹部を集めた会合を開き、自民党と連立関係を続けるかについて、およそ2時間にわたって議論しました。出席者からは「政治とカネの問題は毅然と一歩も引くべきではない」「26年続いた連立の重みを重視