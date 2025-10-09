LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を10月9日正午から10日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、ホテルメトロポリタン丸の内（2名素泊まり）が36,500円から、ホテルリソルステイ秋葉原（同）が15,410円から、ホテルグローバルビュー札幌（同）が6,616円か