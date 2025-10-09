先日発表された10月の日本代表メンバー。ほとんどがヨーロッパの有名リーグでプレーする選手で構成されている状況で、数年前とはまったく違った景色になっている。今回は『Salaryleaks」から、ヨーロッパの主なリーグで戦っている日本代表メンバーの給与額（推定）についてデータ化してみた。鈴木彩艶クラブ：パルマ年俸：93万ユーロ（およそ1.62億円）2024-25シーズンにパルマで大ブレイクを果たした鈴木彩艶。セリエAで数多くの