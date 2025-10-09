ＧＬＥＡＴ９日の後楽園ホール大会でＧ―ＩＮＦＩＮＩＴＹ王座決定戦が行われ、黒潮ＴＯＫＹＯジャパンとＣＩＭＡが河上?シャーマン?隆一＆ブラスナックルＪＵＮに勝利し第１０代王者となった。黒潮とＣＩＭＡは序盤から凶器攻撃に翻ろうされると、ついにはブラス・ナックル（メリケンサック）を持ち出したＪＵＮに黒潮が襲われる。これを避けた黒潮はジャケットパンチ（ポケットに手を入れた状態の張り手）で応戦。ダウンさせ