10月9日、大井競馬場で行われた交流G2・東京盃（ダ1200m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキが交流重賞3連勝を決めた。直線で抜け出す時の脚は速く、あっという間にライバルを置き去りにすると、そのまま余力十分にゴール板を駆け抜けた。1番人気のドンアミティエは4着に敗れた。東京盃、勝利ジョッキーコメント1着ヤマニンチェルキ岩田望来騎手「すごく強い勝ち方でした。今日の前のレースなどを見ていると、前が