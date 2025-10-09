2連勝でこのレースに臨んだサンライズアムールだったが3着までだった。好位追走からタイトに立ち回りあとは抜け出すだけだったが、内から勝ち馬が一気に進出。その後もしぶとく粘っていたもののゴール前でもう一頭に交わされてしまい3着で入線した。3着サンライズアムール池添謙一騎手「3番手が取れてからはいい形で走れて、早めに抜け出すとソラを使うところがあるので、回り切ってからと思いリズム良く走らせました。（直線