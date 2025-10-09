人気の「グランドヴィターラ」に特別仕様車を追加マルチ・スズキ・インディア・リミテッド（MSIL）は2025年8月10日、プレミアムブランド「NEXA」の10周年を祝う特別仕様車「グランドヴィターラ PHANTOM BLAQ EDITION（ファントム・ブラック・エディション）」を発表しました。特別な仕立てを施された外装と内装が、このSUVをよりプレミアムに引き立てています。「グランドヴィターラ」に「PHANTOM BLAQ EDITION」設定【画像】