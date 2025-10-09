動画「【台風23号】続いて台風23号が接近へ 奄美から西・東日本に接近 伊豆諸島は再び暴風警戒」では、気象予報士の松浦悠真氏が台風22号と23号の最新の影響について詳しく語った。松浦氏は冒頭、「台風22号は八丈島など伊豆諸島にかなり大きな影響を及ぼしましたが、影響はこれから小さくなっていきます」としつつも、「後を追うように台風23号が接近、今度は防風域を伴う見込み」と改めて警戒を呼び掛けた。 22号はピー