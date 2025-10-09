タレントのマツコ・デラックスが９日放送のテレビ朝日系特番「徹子の部屋５０周年突入伝説映像今夜解禁ＳＰ」（午後７時）に出演。旧知の中の人気俳優と「ほぼ同い年」であることが発覚する一幕があった。今年、５０年目に突入した同番組。今回は放送１万２６３０回の中から発掘したお宝映像を紹介した。黒柳命名の「番組のファン」代表として出演のマツコは俳優・佐藤浩市（当時２４）の１９８５年の同番組出演時の映像を