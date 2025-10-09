みなさんは小さな子どもを連れているときに、他人とトラブルになったことはありますか？ちょっとしたトラブルならまだしも、相手から恫喝されるようなことがあったら身構えてしまいますよね。今回の投稿者さんは子ども2人とお出かけをしているときに、思わぬことがきっかけでとんでもないことをされてしまったようです。『赤ちゃん連れで多目的トイレを使ったら、怒られました』投稿者さんは子ども2人を連れてスーパーに行きまし