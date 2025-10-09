福岡県警嘉麻署は9日、嘉麻市で働く人の携帯に同日午後2時40分ごろ、＋（プラス）で始まる電話番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。応答すると「東京都の家電量販店であなたの名義で携帯電話機が契約され、犯罪に使用されています」などをいう不審な電話だった。