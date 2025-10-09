竜巻で1100棟以上の住宅が被害を受けた静岡県牧之原市で10月9日から被災者生活再建支援金の申請受け付けが始まりました。 台風22号に続き、台風23号によっても県内は影響を受ける見込みで、住民は危機感を強めています。 【写真を見る】竜巻被害の牧之原市 "生活再建支援金"申請受け付け開始 相次ぐ台風に不安も＝静岡・牧之原市 10月9日の朝、県内に最も近づいた台風22号。沿岸部では、船を係留するためのロープを増や