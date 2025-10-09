静岡県議会9月定例会が閉会し、台風15号の被災者支援の費用を盛り込んだ補正予算案が可決されました。 【写真を見る】静岡県議会 補正予算案が可決 台風15号の被災者支援費用も＝静岡 静岡県議会9月定例会は、10月9日に最終日を迎え、一般会計の補正予算案など23の知事提出議案が可決されました。（議員提出議案含めると24案。） このうち、台風15号による被害への対応として、住宅や農業施設の再建支援などに充てるため16億900