ダウン症の書家、金澤翔子さんが2025年に40歳を迎えました。 【写真を見る】ダウン症の書家 金澤翔子さん 区切りの作品展 来週13日まで＝静岡 力強い筆遣いから生まれた作品で多くの人の心を揺さぶってきた彼女ですが、不惑の年にひとつの決断をしました。 10月4日、浜松市の寺で始まった作品展。 初日から多くの人が訪れ、食い入るように見つめる作品を書き上げたのが、書家の金澤翔子さんです。 生まれつきダウン症の翔子さ