今年7月から8月までの間、面識のない女性に対し、複数回自宅に押しかけるストーカー行為をした疑いで46歳の男が逮捕されました。ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、上越市に住む解体作業員の男(46)です。男は、恋愛感情その他の好意の感情またはそれが充たされなかったことに対する怨恨の感情を充たす目的で、今年7月から8月までの間、複数回にわたり、面識のない20代女性