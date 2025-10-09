バンダイは、『仮面ライダークウガ』より「CSM変身ベルト アークルver.25th」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「CSM変身ベルト アークルver.25th」(44,000円)『仮面ライダークウガ』放送25周年を記念し、2019年発売の「CSM変身ベルト アークル」(以下、ver.1)をリメイク。外観を一新