10月9日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が「EXPO 2025 大阪・関西万博」を楽しんだことを報告した。 -「並んでいる間も楽しい」- 当日は10時入場枠を予約し、9時には入場の列へ。折りたたみの小さな椅子を持参して並ぶ人が多くて驚いたと語り、“