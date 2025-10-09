■知らない子のヘアゴムも作ることに…坂井さんがそう声をかけてきたのは、週明けのお迎えのときでした。「この前つけていったら、◯◯ちゃんママにも『どこで買ったの？』って聞かれてさ〜。手作りって言ったら、『うちの子にも欲しい！』って言われちゃって」そう言いながら、封筒を差し出されました。その中には、細かく切られた可愛い布たちが入っています。「これ、家にあった余物なんだけど、これで作ってくれたら嬉しいな〜