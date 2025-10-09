米１０年債利回りは４．１２７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.589（+0.008） 米10年債4.127（+0.010） 米30年債4.711（+0.004） ドイツ2.688（+0.009） 英国4.726（+0.017） カナダ3.191（+0.001） 豪州4.349（-0.014） 日本1.696（+0.006） ※米債以外は10年物