ドル円のピボットは１５２．８０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値152.76高値153.22安値152.41 153.99ハイブレイク 153.61抵抗2 153.18抵抗1 152.80ピボット 152.37支持1 151.99支持2 151.56ローブレイク ユーロ円 現値177.40高値177.94安値177.25 178.50ハイブレイク 178.22抵抗2 177.81抵抗1 177.53ピボット 177.12支持1