※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ非常勤講師の岡田は赴任初日から自慢話を繰り返し、授業でも独断的な態度を見せる。実習生・川合や彼女を慕う三村の存在に苛立ち、川合に辛辣な言葉を浴びせるうえ、彼女に彼氏がいると知ると怒りを募らせ、自分の彼氏に結婚を迫って優越感に浸る始末。さらに音楽と無関係な抜き打ちテストを行うも結果は散々で、生徒への