７日、江蘇省・連雲港駅で改札を通る人たち。（連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京10月9日】中国交通運輸部は9日、国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）期間中、地域をまたぐ人の移動は延べ24億3300万人に上り、1日平均では3億400万人と前年同期比6.3％増加したと発表した。７日、黒竜江省・ハルビン駅で列車に乗り込む人たち。（ハルビン＝新華社配信／原勇）交通手段別では、道路が22億4841万人（1日平均2億8105万