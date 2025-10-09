井ノ原快彦さん（49）が8日、自身がナレーションを務める『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日全国公開）の舞台挨拶付きおひろめ試写会に登場し、本上まなみさん（50）との再会時のエピソードを明かしました。2019年から上映されている『すみっコぐらし』シリーズは、今作が4作目。井ノ原さんは2021年に上映された第2弾から約4年ぶりの出演となりました。同じくナレーションを務める本上さんは、「映画ができあ