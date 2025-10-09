「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（９日、蒲郡）佐賀の若きファイターが蒲郡でも大暴れ。末末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝が準優９Ｒをイン逃げで快勝。今年のＧ１では３回目の優出を決めた圧巻の逃走を後押しした２１号機は「最初は伸びが良かったけど、ペラ調整とリングを替えて出口の進みが良くなった。出足はずっとトップ級でいいですね」と絶賛。「エンジン自体は優勝できる足なので、優勝を目指したい」と