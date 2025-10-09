8月、メイプル超合金・カズレーザーとの電撃結婚で世間を驚かせた女優・二階堂ふみ。その彼女が、“新妻”として初めて挑む新ドラマで見せた妖艶すぎるダンスに、絶賛の声が相次いでいる。10月1日にスタートした『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での一幕。色気がほとばしるようなパフォーマンスで、視聴者を釘付けにした。「本作は、三谷幸喜さんが25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯