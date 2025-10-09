女優の山本舞香（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。乗馬を楽しむ様子を公開し、ファンから驚きの声が上がった。山本は「最近の思い出たち」と書き出し、オフショットをアップ。その中に海辺で乗馬するものや、馬と触れ合う動画があり、「自然と触れ合う時間。大切にしたい。できるだけストレスフリーでいようと心掛けています」とも記した。この投稿にはファンから「舞香ちゃんお馬さんも乗れるんやと驚き」「カッコ