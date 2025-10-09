大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは8日（水）、所属する大竹壱青が2024-25シーズンのSVリーグ男子 レギュラーラウンド中に獲得したサービスエース1本につき、1個のバレーボールを渋谷区の区立小学校18校と中学校8校の全26校へ寄付することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ミドルブロッカーの大竹は中央大学を卒