【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】「体当たりタックル」で吹っ飛ぶ瞬間U-20日本代表のMF大関友翔（川崎フロンターレ）がペナルティーエリア付近で倒されたシーンの判定にファンが不満を露わにしている。日本時間10月9日、U-20日本代表はU-20ワールドカップのラウンド16でU-20フランス代表と