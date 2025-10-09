V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは8日（水）、11月1日（土）に開催される東京ヴェルディとのホーム開幕戦に、アイドルグループ 「タイトル未定」がゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 タイトル未定は札幌を拠点に活動する5人組女性アイドルグループで、グループ名の「タイトル未定」には、まだ定まっていない、未完