米ホワイトハウスでの会議で話すトランプ大統領＝8日（AP＝共同）【オスロ共同】ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は8日に放送されたノルウェー国営放送NRKのインタビューで、トランプ米大統領への今年の平和賞授与を否定するかのような発言をした。パレスチナ自治区ガザを巡る和平計画の評価は「来年10月まで待つ必要がある」と語った。インタビューは、米政権がまとめた和平計画の「第1段階」について、イスラエルとイス