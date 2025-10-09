東京メトロによりますと、午後9時44分ごろに妙典駅で起きた人身事故の影響で、東京メトロ東西線は全線での運転を見合わせています。現在、中野駅から葛西駅の間で折り返し運転を行っていて、全線での運転再開は午後11時ごろを見込んでいるということです。