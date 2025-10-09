「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（９日、蒲郡）高橋竜矢（２７）＝広島・１２１期・Ａ１＝が１７年１１月のデビュー以来、うれしいＧ１初優出を決めた。準優１０Ｒは、２コースからコンマ０５のフルショットＳを敢行。先頭を走る深谷知博（静岡）に食らいつき、２着を確保した。「今節の目標としていたので、めちゃくちゃうれしいです」と会見では大喜び。「道中の感じはリングを替えてめちゃくちゃ良くなっている。行き足