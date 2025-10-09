テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49歳）が、10月8日に放送されたラジオ番組「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。佐久間氏のモノマネを披露したあのに「あのちゃん、カッコよかったです」と語った。佐久間宣行氏がスペシャルウィークのゲストにくりぃむしちゅー・有田哲平が出演すると告知し、その前日にあたる「あののオールナイトニッポン0」に上田晋也が出演するので、「くりぃむしちゅーウィー