IFHA（国際競馬統括機関連盟）は9日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第8回中間発表を行った。1月1日から10月5日までの主要レースが対象となり、凱旋門賞を制したダリズ（牡3＝フランス）はレーティング127ポンドでセントジェームズパレスS覇者フィールドオブゴールド（牡3＝英国）、サウジC覇者フォーエバーヤング（牡4＝矢作）、トラヴァーズS覇者ソヴリンティ（牡3＝米国）と並んで2位タイにランクイン