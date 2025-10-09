アルゼンチン1部の強豪ボカ・ジュニアーズは8日、ミゲル・アンヘル・ルッソ監督が死去したと発表した。69歳だった。2017年に前立腺がんと診断されたが、監督生活を続けて今年6月にボカ・ジュニアーズ指揮官に3度目の就任。米国で開催されたクラブW杯でもチームを率いた。最後に指揮を執ったのは9月21日のセントラル・コルドバ戦だった。現役時代はMFとしてエストゥディアンテス一筋で活躍し、アルゼンチン代表でもプレーした