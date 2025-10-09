【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円安ドル高の1ドル＝152円65〜75銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1606〜16ドル、177円28〜38銭。米長期金利の上昇を手がかりに、日米の金利差を意識した円売りドル買いがやや先行した。