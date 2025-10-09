女子SP演技する渡辺倫果＝トビリシ（共同）【トビリシ共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）トリアレティ杯は9日、ジョージアの首都トビリシで開幕し、女子ショートプログラム（SP）の渡辺倫果（三和建装・法大）はジャンプのミスが重なって49.95点で15位と出遅れた。アナスタシア・グバノワ（ジョージア）が65.76点で首位。フリーは最終日の11日に実施する。日本勢は男子の山本草太（MIXI）が腰痛のた