「東京盃・Ｊｐｎ２」（９日、大井）メンバー唯一の３歳馬で２番人気のヤマニンチェルキが、直線で鮮やかに突き抜けて交流重賞３連勝。「第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」（１１月３日・船橋）への優先出走権をつかんだ。２着に４番人気のクロジシジョーが後方から追い込み、３着は３番人気のサンライズアムール。１番人気のドンアミティエは見せ場なく４着に敗れた。なお、スタート直後にトーセンサンダーが落馬、競走を