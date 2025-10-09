10月の代表ウィークがスタートし、25-26シーズンのプレミアリーグは休止期間に入った。第7節までが終了しており、首位は勝ち点16のアーセナル。2位は勝ち点15のリヴァプールで、勝ち点1差の接戦となっている。『Daily mail』ではこの期間を利用して、各クラブのここまでの動きを査定。全20チームをランク付けしている。9月の代表ウィークでも同様の企画を行っており、当時は最高評価「A+」がボーンマス。次に「A」のリヴァプールと