来日中のパラグアイ代表のグスタボ・アルファロ監督が9日、日本代表との親善試合を前に会見を行い「4大会ぶりのW杯出場に向けた第2フェーズの準備」と位置づけた。パラグアイ代表は南米予選では18試合で10失点と堅守を誇り6位で本大会出場を決めた。そのチームを束ねるアルファロ監督は「日本はレベルが高い相手。W杯で結果を出すには、こうした強豪との対戦が必要」と語り、厳しい移動日程も「本大会でも起こり得る経験」と前向き