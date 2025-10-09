¥Ý¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëDF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥­¥ô¥£¥ª¥ë¡Ê25¡Ë¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØEvening Standard¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯Åß¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥­¥ô¥£¥ª¥ë¤ÏCB¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¤È¤¤¤¦Å´ÊÉ¥³¥ó¥Ó¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬Éé½ý¤·¤¿»þ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢·ê¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È