日本ハムOBでもある高木豊氏（66）が、日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）のYouTube「岩本勉チャンネル」に出演。11日に始まるパ・リーグCSファーストステージを展望した。2位・日本ハムと3位・オリックスの戦い。互いの先発を伊藤大海投手（28）と宮城大弥投手（24）と予想。高木氏は「守りの勝負になる」と展望した。そして「守りの勝負なら捕手は伏見」と、元オリックスの伏見寅威捕手（35）の先発起用を作戦に挙げた。