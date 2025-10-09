Ryzen向けTaichiにクリエイターモデルASRockの「X870 Taichi Creator」は、クリエイター向けのAMD X870チップセット搭載マザーボードだ。強力な18+2+1フェーズ電源と長寿命の20Kブラックコンデンサを搭載。10GbEと5GbEのデュアル有線LAN、40GbpsのUSB4、Gen5のM.2スロット×2など、インタフェースも充実している。価格は65,000円前後と、Taichiにしては安め。ASRockの「X870 Taichi Creator」。ゴールドがアクセントのデザインはオ