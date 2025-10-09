クロジシジョーがまたしても重賞で惜敗。安定感抜群の実力馬ながら、今回もあと一歩届かなかった。レースでは中団で脚をため、直線では馬場の真ん中から鋭い末脚を繰り出したものの、前に一頭だけ先着を許す形に。力は出し切ったが、勝利にはわずかに届かなかった。2着クロジシジョー戸崎圭太騎手「道中もう少しついていけると良いのですが、最後はいい伸びでした。暑い時期も使ってくれた中で体調を整えてくれたスタッフにも