【エルサレム＝金子靖志】イスラエルとイスラム主義組織ハマスが９日、戦闘停止と人質解放で合意したことを受け、人質の家族らは歓喜の声を上げた。「ようやく終わりが見える」。ロイター通信によると、イスラエルの商都テルアビブ中心部にある「人質広場」では、家族らが抱き合い、涙を流して喜び合う姿が見られた。息子マタンさんが人質となっているエイナブ・ザンガウカーさんは「希望が現実になった」と涙をにじませ、「息