Ｊ１神戸のＭＦ武藤嘉紀（３３）が９日、神戸市兵庫区の会下山（えげやま）小学校を訪れ、サッカーボールを寄贈した。質問コーナーでサッカーの楽しさなどを伝え「子どもたちからパワーをもらった。その力を全て次節の鹿島戦（１７日・ノエビアスタジアム神戸）で出し切りたい」と話した。リーグ戦は現在４位につけており、１７日は勝ち点５差で追う首位との大一番。残り５試合と終盤での攻防に「優勝できるかできないか、大き