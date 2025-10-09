宝塚歌劇団宙組のミュージカル「PRINCE OF LEGEND」新人公演が9日、兵庫・宝塚大劇場で上演され、入団7年目105期生の大路（おおじ）りせが23年の「カジノ・ロワイヤル〜我が名はボンド〜」以来、2回目の主演を射止めた。相手役は風羽咲季（かざはね・さき）が務めた。「PRINCE−」（脚本・演出、野口幸作氏）は22年の「HiGH＆LOW−THE PREQUEL−」に続く、LDHとのコラボ作。「第10回伝説の王子選手権」で伝説の王子の座を目ざす